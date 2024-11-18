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TÜİK 2022 Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini Açıkladı

TÜİK 2022 Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini Açıkladı
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TÜİK, 2022 yılı ulaştırma sektöründe kara yolu taşımacılığında enerji tüketiminin 1 milyon 145 bin 54 terajul olduğunu, demir yolu taşımacılığında ise bu rakamın 10 bin 84 terajul olduğunu duyurdu. Kara yolu taşımacılığında en çok motorin tüketildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, kara yolu taşımacılığında enerji tüketimi toplam 1 milyon 145 bin 54 terajul oldu, demir yolu taşımacılığında enerji tüketimi ise toplam 10 bin 84 terajul oldu.

TÜİK, 2022 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Araştırması kara yolu ve demir yolu taşımacılığı için idari kayıt verileri kullanılarak gerçekleştirildi. Deniz yolu ve hava yolu taşımacılığına ait enerji tüketimi verileri kapsama alınamadı.

"Demir yolu taşımacılığında enerji tüketimi toplam 10 bin 84 terajul oldu"

Demir yolu taşımacılığında 2022 yılında nihai enerji tüketimi 10 bin 84 terajul oldu. Enerji kaynaklarının paylarına göre; enerji tüketiminde motorinin payı yüzde 52,2, elektriğin payı yüzde 47,8 olarak gerçekleşti. Demir yolu taşımacılığında 2022 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,8, elektrik tüketimi ise yüzde 13,7 oranında artarken yüksek hızlı trenlerin nihai elektrik tüketimi yüzde 76,3, tramvay ve metroların ise yüzde 13,2 arttı.

Bir terajul, enerji tüketiminin ölçü birimi ve bir terajul, bir trilyon jule eşit.

Kaynak: ANKA / Güncel
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