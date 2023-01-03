TÜİK: 2022 enflasyonu yüzde 64,27

TÜİK verilerine göre, Aralık ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 64,27; ENAG verilerine göre ise yüzde 137,55 düzeyinde oldu.

TÜİK verilerine göre, Aralık ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 64,27; ENAG verilerine göre ise yüzde 137,55 düzeyinde oldu. TÜİK'e göre gıda grubundaki yıllık enflasyon yüzde 77,87 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış gösterdi. TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 64,27 arttı.

TÜİK Kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 84,39 düzeyinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında ise yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08 olarak gerçekleşmişti.

Yıllık bazda en az artış giyimde, en yüksek artış konutta

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık bazda en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 32,58 ile haberleşme ve yüzde 37,27 ile eğitim izledi.

Buna karşılık, yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 79,83 ile konut oldu. 2021 yılının Aralık ayına göre artışın en yüksek olduğu ikinci grup ise yüzde 77,87 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak kaydedildi. Bunu yüzde 73,02 ile ev eşyası izledi.

Aylık artışın en yüksek olduğu grup sağlık

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ulaştırmada oldu. Ulaştırmada yüzde 4,14 düşüş kaydedildi.

Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137,55

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da TÜİK'in verilerini açıklamasından kısa bir süre önce Aralık ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. ENAG, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,18 arttığını duyurdu. ENAG, TÜFE'nin 2022 yılındaki artışının ise yüzde 137,55 olarak gerçekleştiğini bildirdi. ENAG'a göre, son altı aylık enflasyon ise yüzde 38,57 oldu.

ENAG, Kasım ayında ise TÜFE'nin yüzde 4,24 arttığını, son 12 aylık artışın ise yüzde 170,70 olduğunu bildirmişti.

Nebati: Düşüş trendine girdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Kasım ayından itibaren belirgin bir düşüş trendine" girildiğini belirtti. Nebati Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilemiştir. Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını 'Orta Vadeli Program' hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz. Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde eksi 0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE'nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72'ye gerilediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk" ifadesini kullanan Nebati, "TEM (Türkiye Ekonomi Modeli) çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir" dedi.

CHP'li Ağbaba'dan tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ağbaba, enflasyon verilerinin memur ve emekliye verilecek zamda belirleyici olduğuna işaret ederek "TÜİK'in makyajlı verilerine baz etkisi de eklenince 2023 yılının ilk 6 ayı için memura ve emekliye verilecek zam farkı yüzde 16,4 oldu" dedi.

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü: "2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2,4 katı iken 2023 yılı için ortalama memur aylığı yüzde 16,4'lük zam ile asgari ücretin 1,28 katına geriledi. TÜİK, tüm ücretleri asgari ücret seviyesine çekmekte."

İktidarın memura ve emeklilere daha önce resmi enflasyon üzerinde zam verileceğini açıkladığını hatırlatan Ağbaba, "İktidar yetkilileri muhtemeldir ki birkaç puan ek zam verip memurlarımıza ve emeklilerimize resmi enflasyonun üzerinde zam verdik açıklaması yapacaktır. Yıl boyunca enflasyonun altında ezilen memur ve emeklilerimize verilecek birkaç puanlık ek zam, memur ve emeklilerimizin sofradaki kaybını telafi etmeyecektir. Enflasyonun değil memurun ve emeklinin belini kırdılar" şeklinde konuştu. DW/JD, BÖ