Tüik: 12 Aylık Ortalamalara Göre Üretici Fiyatlarındaki Enflasyon 134,06 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 71,52 arttı, aylık yüzde 2,32 azaldı. 12 aylık ortalamalara göre ise üretici fiyatlarındaki enflasyon 134,06 oldu.

TÜİK, nisan ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre Tarım-ÜFE, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32 azaldı. Ancak fiyatlar, aralık ayına göre yüzde 17,72 artış kaydetti. ÜFE'deki artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,52 oldu. 12 aylık ortalamalara göre ise üretici fiyatlarındaki enflasyon 134,06 olarak gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,51 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,49 artış ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,16 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,56 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,43 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,78 gözlendi.

YILLIK FİYAT ARTIŞINDA CANLI SIĞIR İLE İŞLENMEMİŞ SÜT BAŞI ÇEKTİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 35,85 ile sebze ve kavun- karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 49,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 167,15 ile turunçgiller ve yüzde 135,86 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Yıllık azalışın olduğu tek alt grubun yüzde 13,70 ile lifli bitkiler olduğu anlaşıldı.

SON BİR AYDA AĞAÇ VE ÇALI MEYVELERİNDEKİ FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20'Yİ AŞTI

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 9,72 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,12 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 20,69 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 10,88 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak gerçekleşti.