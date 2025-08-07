TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Muş'ta Düzenlendi

Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı, şiirler okundu, ilahiler seslendirildi.

Programda konuşan Vali Avni Çakır, TÜGVA bünyesinde düzenlenen güzel etkinliklere ve organizasyonlara şahitlik ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin okul sürecinde ve sonrasında her türlü milli ve manevi değerlerle donatılması ve sporla bütünleşik hayatlarının olması için güzel çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çakır, gençlere, "Ülkenizi, milletinizi, tüm dünyayı düşünün. Milli ve manevi değerlere bağlı, dürüst ve çalışkan olun. Yardımsever ve örnek bireyler olun. Çağın her türlü bilgileriyle kendinizi donatın." dedi.

Kentte eğitim alanında iyi işlere imza atıldığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"TÜGVA gibi amaçları doğrultusunda gençleri yetiştiren kurum ve kuruluşların devletimizle işbirliği yapması önemli. Çocuklarımıza her alanda kendilerini geliştirme ve yazı dolu dolu yaşama imkanı verildi. Birliği, beraberliği, kardeşliği özümsemiş, büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi kendilerine şiar edinmişler. Dininin temel değerlerini yaşayan ve yaşatan, öğreten ve öğrenen bir birey olarak yetişmeniz önemli. Güç, ilmi, bilimi, teknolojiyi yakalamış ve teknolojiyi her alanda kullanan, ekonomisini sağlam temellere oturtmuş, savunma olmak üzere her alanda kendisini geliştirmiş ülkelerin elinde. Allah'a şükür ülkemiz bu anlamda tüm İslam coğrafyasına örnek olacak bir tutum ve davranış sergiliyor. Özellikle insansız hava savunma silahlarında dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri haline geldi."

TÜGVA İl Temsilcisi Hasan Basri Meriç ise 6 bine yakın ortaokul öğrencisiyle dolu dolu geçirdikleri yaz okulunun kapanış programında olduklarını dile getirerek, "Bugün burada sadece kapanış değil, aynı zamanda başlangıç da yaşıyoruz. Yaz okullarında filizlenen her güzel duygu, öğrenilen her bilgi, atılan her adım, geleceğimizin taşlarını oluşturuyor." diye konuştu.