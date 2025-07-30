TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması Bulanık'ta Gerçekleştirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulları Cami Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Cami'de düzenlenen etkinliğe 800 öğrenci katıldı.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Fikret Aral, camilerin sadece ibadet edilen yerler değil aynı zamanda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın hayat bulduğu mekanlar olduğunu söyledi.

Gençlerin bu ruhu tanımasını, yaşamasını önemsediklerini belirten Aral, şunları kaydetti:

"Hedefimiz milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı bir nesil yetiştirmek. TÜGVA tarafından Türkiye genelinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen yaz okulu, Bulanık'ta 2 bin öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yaz da gençler, hem eğleniyor hem öğreniyor. Ücretsiz olarak sunulan yaz okulunda bu yıl 2 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Öğrencilere yönelik çeşitli kültürel etkinliklerimiz de oldu."