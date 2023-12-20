Üye Girişi
Haberler

TÜGVA Van Temsilciliği'nden Filistin temalı resim yarışması sergisi

Güncelleme:
Abone Ol

TÜGVA Van Temsilciliği tarafından düzenlenen Filistin temalı resim yarışmasına katılan ortaokul öğrencilerinin eserleri Atatürk Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

Türkiye Gençlik Vakfı Van Temsilciliği (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Filistin" temalı resim yarışmasına katılan öğrencilerin eserleri sergilendi.

Atatürk Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan TÜGVA Van Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, resim yarışmasına 650 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilere Filistin şuurunu aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"İlimiz genelindeki ortaokul öğrencilerimizin yaptığı resimlerle sergi düzenledik. Resim yarışmasında dereceye giren 10 öğrenciye hediyeler verdik. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizin resimlerini burada sergilemeye gayret gösteriyoruz. Tüm resimleri sergilemek mümkün olmadı ama elimizden geldiğince çocuklarımızın resimlerini duvarlara asmaya çalışacağız."

Sergi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Filistin Van Sanat Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title