TÜGVA Van Temsilciliği'nden Filistin temalı resim yarışması sergisi

Türkiye Gençlik Vakfı Van Temsilciliği (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Filistin" temalı resim yarışmasına katılan öğrencilerin eserleri sergilendi.

Atatürk Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan TÜGVA Van Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, resim yarışmasına 650 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilere Filistin şuurunu aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"İlimiz genelindeki ortaokul öğrencilerimizin yaptığı resimlerle sergi düzenledik. Resim yarışmasında dereceye giren 10 öğrenciye hediyeler verdik. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizin resimlerini burada sergilemeye gayret gösteriyoruz. Tüm resimleri sergilemek mümkün olmadı ama elimizden geldiğince çocuklarımızın resimlerini duvarlara asmaya çalışacağız."

Sergi, yarın sona erecek.