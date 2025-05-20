TÜGVA'dan YTÜ'deki Sahipsiz Köpek Saldırılarına İlişkin Açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Üniversite Koordinatörlüğünce, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) yaşanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversiteler, gençlerin güvenli bir şekilde eğitim aldığı alanlar olmalıdır. Ancak başıboş köpeklerin sebep olduğu saldırılar, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını tehdit eder hale gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü'nün yazılı açıklamasında, son dönemde üniversite kampüslerinde artan başıboş köpek saldırılarına karşı kamuoyunu bilgilendirme ve yetkili kurumları göreve çağırma zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi

"Üniversiteler, gençlerin güvenli bir şekilde eğitim aldığı alanlar olmalıdır. Ancak başıboş köpeklerin sebep olduğu saldırılar, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Son yıllarda üniversite kampüslerinde kayıtlara geçen köpek saldırılarının sayısındaki artış, mevcut güvenlik zafiyetinin açık bir göstergesidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de altını çizdiği gibi, kamusal alanlarda başıboş hayvanların kontrolsüz şekilde bulunması, ciddi bir kamu sağlığı sorunudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya dikkat çekerek, sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlara yönelik daha zorlayıcı adımların atılacağını ifade etmiştir. TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü olarak başta belediyeler olmak üzere tüm yetkilileri ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz."

Öğrencilerin güvenliği için kampüslerde gerekli önlemlerin derhal alınması, başıboş hayvanların kamu alanlarından uzaklaştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Elbette hayvan haklarına saygılıyız. Ancak hiçbir gerekçe, bir öğrencinin yaşam hakkının tehlikeye atılmasını meşrulaştıramaz. Bu sürecin takipçisi olacağımızı ve toplumun her kesimini bu konuda duyarlılığa davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.