Son dakika haberi... İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberi... İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan'da İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını bildirdi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan'da İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

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