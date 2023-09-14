TÜGVA Temsilciliği'ne yönelik bombalı saldırı davasının sanığına 49 yıl 6 aya kadar hapis istemi

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakılmasına ilişkin görülen davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Besra Yalçın'ın 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakılmasına ilişkin görülen davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Besra Yalçın'ın 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Besra Yalçın ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Yalçın'ın olay anındaki görüntülerinin çözümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun geldiğini tutanağa yazdırdı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksici E.D, Halkalı merkez durağında çalıştığını, müşteri anonsu verilmesi üzerine bir kadın yolcuyu alarak Marmaray durağına bıraktığını, o dönem Kovid-19 salgını olduğu için yüzünde maske bulunan kişinin duruşmadaki kadın olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Savunma yapan sanık Yalçın, dosyadaki flaş belleklerde kendisiyle ilgili bilgi olmadığını ileri sürdü. Sanık Yalçın, olayı gerçekleştiren kişinin resmi açıklamalara göre erkek olduğunu, patlamanın gerçekleştiği gün de Gebze'de ablasının evinde bulunduğunu iddia etti.

Dava kapsamında 2 yıldır tutuklu bulunduğunu belirten sanık Yalçın, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bombalama eyleminin gerçekleşmesinin ardından sanığın kullandığı güzergahın kamera kayıtlarından tespit edildiği aktarılan mütalaada, üzerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde örgütsel talimatlara uyduğuna ilişkin veriler bulunduğu belirtildi.

Sanık Yalçın'ın 2019 ve 2020'de Irak'a çok sayıda giriş çıkış kaydı bulunması nedeniyle örgütün Kuzey Irak'taki kamplarında eğitim gördüğü kanaatinin oluştuğu vurgulanan mütalaada, kendisinden ele geçirilen hafıza kartında zaman ayarlı boru tipi bombanın yapılış şeklinin anlatıldığına dair veriler elde edildiği kaydedildi.

Mütalaada, Bomba İmha İnceleme Şube Müdürlüğü'nden gelen raporda da, TÜGVA'ya konulan bombanın zaman ayarlı boru tipi bomba olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Dijital materyallerde sanığa ait notlarda kaymakamlık, emniyet müdürlükleri, adliyeler, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları, askeri alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik tarih ve saat detaylarıyla keşif çalışması yaptığına dikkat çekilen mütalaada, bu keşiflerle gerçek hayatında yaşamış olduğu olayların birebir örtüştüğü vurgulandı.

Mütalaada sanık Yalçın'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar vermek" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan saat 05.55 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı anlatıldı.

Adresin, iddianamede "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alan TÜGVA'nın Gaziosmanpaşa Temsilciliği olduğu bildirilerek, patlamanın etkisiyle Şakir Zümre Caddesi tarafında bulunan ara boşlukta klima ünitesinin parçalandığı, etrafta cam, demir ve siyah bez parçaların bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, olay yerini gösteren kamera kayıtlarına göre, saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibarıyla kadına benzeyen, yüzü kapalı ve çarşaflı şüphelinin TÜGVA'nın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden ayrıldığı aktarıldı.

İlk incelemede patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Besra Yalçın'ın Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist) terör örgütü üyesi olduğu da vurgulandı.

İddianamede, sanığın kılık değiştirdikten sonra Halkalı Merkez Mahallesi Çamlık Parkı'ndaki çöpe attığı kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı ve sonuçların eşleştiği anlatıldı.

Sanıktan elde edilen hafıza kartındaki dokümanda, "Burada düşman, eylem sonrası kişiyi bulmak için eylem öncesi kayıtlar ile eylem sonrası kayıtlarına bakar" talimatının yazıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu talimata uyarak olay sonrasında kamera takibinden kurtulmak amacıyla 4 farklı ilçede farklı toplu taşıma aracı kullandığına işaret edildi.

İddianamede, sanığın yine bu dokümanda yazan "Bu yüzden eylem yapmadan önce arınma noktasından Ali girip, eylemi Veli olarak yapmalıyız" talimatına uyarak, eylemi koyu renkli çarşaflı elbiseyle gerçekleştirdikten sonra sırasıyla 3 kez kıyafet değiştirdiği, örgütsel talimatlara birebir riayet ettiği vurgulandı.

Sanığın Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütü PKK'nın kamplarında eğitim gördüğü ifade edilen iddianamede, kayıtlara göre 2019 ve 2020'de Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan toplamda 6 kez yurt dışı çıkış kaydının olduğu anlatıldı. Buna göre, sanığın terör örgütlerinin kamplarında silah ve patlayıcı maddelerle ilgili eğitim almış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hedefler" başlıklı nota göre, sanığın bazı belediye, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, AK Parti ve MHP ilçe başkanlığı binalarıyla ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın evinin çevresindeki güvenlik önlemleriyle ilgili örgüt talimatları çerçevesinde keşif yaptığı belirtilen iddianamede, ayrıca boru bomba yapımıyla ilgili notlara rastlandığına yer verildi.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.