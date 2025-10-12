Haberler

TÜGVA Öncülüğünde 1500 Genç Taksim Camisi'nde Sabah Namazında Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul öncülüğünde, 1500'e yakın genç Taksim Camisi'nde sabah namazını birlikte kıldı. Namaz sonrası cami avlusu dualarla doldu.

"Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul" öncülüğünde ortaokul, lise ve üniversiteli 1500'e yakın genç, Taksim Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 1500 gencin sabah namazını birlikte kılmak için Taksim Camisi'nde buluştuğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın erken saatlerinde omuz omuza saf tutan gençler, namazın ardından tekbirlerle, salavatlarla cami avlusunu adeta bir manevi atmosferle doldurdu. İstanbul'un gül bahçesi olması duasıyla, Peygamber Efendimiz ve Mus'ab bin Umeyr hazretlerinin hayrına dualar edildi. Gençlerin coşkusu ve samimiyetiyle Taksim Camisi, bu sabah bambaşka bir ruhla yankılandı."

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Gazze'de rehine takası ne zaman? İsrail tarih verdi
Akıllı saat kurtardı! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş vaziyette bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Akıllı saat kurtardı! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş vaziyette bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.