TÜGVA Öncülüğünde 1500 Genç Taksim Camisi'nde Sabah Namazında Buluştu

"Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul" öncülüğünde ortaokul, lise ve üniversiteli 1500'e yakın genç, Taksim Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 1500 gencin sabah namazını birlikte kılmak için Taksim Camisi'nde buluştuğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın erken saatlerinde omuz omuza saf tutan gençler, namazın ardından tekbirlerle, salavatlarla cami avlusunu adeta bir manevi atmosferle doldurdu. İstanbul'un gül bahçesi olması duasıyla, Peygamber Efendimiz ve Mus'ab bin Umeyr hazretlerinin hayrına dualar edildi. Gençlerin coşkusu ve samimiyetiyle Taksim Camisi, bu sabah bambaşka bir ruhla yankılandı."