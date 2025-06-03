TÜGVA'nın Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da Gerçekleşti

TÜGVA'nın Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da Gerçekleşti
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 'Bir Yaz Bin Gelecek' sloganıyla yaz okulunu tanıttı. Programda öğrencilerin çeşitli spor aktiviteleri ile eğlenceli zaman geçireceği belirtildi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Bir Yaz Bin Gelecek" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı.

Antakya'da bir restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, programda, yaz döneminde ortaokul öğrencilerinin eğlenceli ve güzel vakit geçirmeleri için yaz okulu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaz okulunda futbol, voleybol, yüzme, at binme, basketbol, satranç gibi çeşitli aktivitelerin olacağını belirten Beşinci, öğrencilerin yaz okuluna katılmalarını beklediklerini kaydetti.

Lansmanda hazırlanan aktivitelerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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