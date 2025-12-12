TÜGVA'nın "İz ve Yansıma" temasıyla düzenlediği "Kültür Sanat Okulu" yarın başlıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Kültür Sanat Okulu", bu sene "İz ve Yansıma" temasıyla yarın başlayacak.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, program yıl sonuna kadar her cumartesi günü TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yürütülecek programda, söyleşiler, atölyeler, sergi sunumları ve müzik dinletileri yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörü Zehra Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Kültür Sanat Okulu Projesi, gençlerin içlerindeki güzeli ve potansiyeli uyandırmayı, onları kendi medeniyet ufukları ve estetik dilleriyle buluşturmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitim zemini olarak tasarlandı. Bu programla gençlerin düşünsel ve sanatsal anlamda derinleşebilmelerine, alanında uzman isimlerle birebir temas kurarak nitelikli bilgiye ulaşabilmelerine imkan sağlıyoruz. Her yıl yenilenen içeriği ve güçlü kadrosuyla Kültür Sanat Okulu, gençlerin kültür ve sanatla kurdukları ilişkiyi zenginleştiren, onlara ilham veren kalıcı bir buluşma alanı olarak çalışmalarımız içindeki yerini almıştır."

Program yazar Dursun Ali Tökel'in açılış dersiyle başlayacak

Bu yılın teması olan "İz ve Yansıma", bireylerin hayatlarında iz bırakan deneyimlerin bugünkü yansımalarını anlamlandırma fikrini merkezine alıyor.

"Kültür Sanat Okulu" yarın saat 10.30'da Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde başlayacak. Açılış dersini yazar Dursun Ali Tökel verecek. Ardından, minyatür sanatçısı Nusret Çolpan'ın "İzler" sergisi, sanatçının oğlu Hasan Çolpan'ın sunumuyla açılacak. Gün, Mustafa Şen'in bağlama ve Yücel Arzen'in piyano eşliğindeki söyleşi ve dinletileriyle son bulacak.

Program kapsamında 20 Aralık'ta AK Parti Grup Başkanvekili, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, karikatürist, senarist ve oyuncu Hasan Kaçan, gazeteci, yazar Ahmet Tezcan, sanatçı Günseli Kato ve Cemal Toy ile 27 Aralık'ta AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, mimar ve sanatçı Celaleddin Çelik, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve Volver Tiyatro Sanat Yönetmeni Ayşe Şahinboy katılımcılarla bir araya gelecek.

Gençlere yönelik olarak hazırlanan programa başvurular "www.kultursanatokulu.com" adresinden yapılabilir.