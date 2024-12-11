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TÜGVA'nın Kitap Kurdu Projesi ile Van'da 30 Bin Öğrenci Kitapla Buluştu

TÜGVA'nın Kitap Kurdu Projesi ile Van'da 30 Bin Öğrenci Kitapla Buluştu
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yürütülen Kitap Kurdu Projesi, Van'daki 30 bin ortaokul öğrencisine kitap dağıtarak kitap sevgisini aşılamayı hedefliyor. Proje 4 yıldır devam ediyor ve bu süre zarfında Türkiye genelinde 1 milyona yakın öğrenciye ulaşıldı.

Van'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen Kitap Kurdu Projesi ile binlerce öğrenci kitapla buluşuyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni nesil gençlik vakfı olarak çocukları kitaplarla buluşturmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'deki bütün ortaokul öğrencilerine kitap sevgisi aşılamak istediklerini belirten Deniz, "Kitap Kurdu Projesinin amacı çocukların kitaplara ulaşabilmeleri ve okudukları kitaplardan ne anladıklarını ölçmek. Yarışmamız 4 yıldır devam ediyor. Türkiye genelinde 1 milyona yakın öğrenciye ulaşıldı. Van'da ise 4 yılda yaklaşık ulaştığımız sayı 100 bini buldu." dedi.

Bu yıl kentteki 30 bin öğrenciyi kitaplarla buluşturduklarını ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Bu sene hedefimiz 10 bin öğrenciye ulaşmaktı, hedef yükselterek 30 bin öğrenciye ulaştık. 30 bin öğrenciyle yarışmayı bu sene Van'da yapacağız. Öğrencilerimizin tamamına kitapları dağıttık. Her öğrencimize 3 farklı kitap yolladık. TÜGVA olarak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illerin kitap dağıtımını da buradan yapıyoruz. 2 yıla yakındır 13 şehre dağıttığımız kitaplar 100 bini buldu. Çocuklar okudukları kitapları aileleriyle paylaşıyor. Hedefimiz önümüzdeki senelerde Van'daki 80 bin ortaokul öğrencisine ulaşmak."

TÜGVA Van Ortaokul Koordinatörü Mehmet Kasım Şahin ise "Öğrenciler 15 Ocak'ta okudukları kitaplardan sınava girecekler. Sınavlarda başarılı olacak öğrencilerimize hediyelerimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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