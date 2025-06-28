TÜGVA'nın Beypazarı'nda Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz okulu kayıtları başladı.

TÜGVA İlçe Başkanı Serkan Acıerik, 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Gazipaşa İlkokulu, Akşemsettin Ortaokulu ve Gençlik Merkezi'nde yaz okulu programı olacağını belirtti.

Kayıtların sürdüğünü ifade eden Acıerik, şunları kaydetti:

"Seçtiğimiz okullar merkeze yakın bölgelerde. Kurs süresince öğrencilere, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli alanlarda eğitim verilecek. Ayrıca ödüllü yarışmalar yapılacak. Yaz okulumuz 30 Haziran'da başlayacak. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin bir şeyler öğrenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."