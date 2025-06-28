TÜGVA'nın Beypazarı'nda Yaz Okulu Kayıtları Başladı

TÜGVA'nın Beypazarı'nda Yaz Okulu Kayıtları Başladı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, TÜGVA'nın yaz okulu kayıtları 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak başladı. Kurslar, Gazipaşa İlkokulu, Akşemsettin Ortaokulu ve Gençlik Merkezi'nde yapılacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz okulu kayıtları başladı.

TÜGVA İlçe Başkanı Serkan Acıerik, 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Gazipaşa İlkokulu, Akşemsettin Ortaokulu ve Gençlik Merkezi'nde yaz okulu programı olacağını belirtti.

Kayıtların sürdüğünü ifade eden Acıerik, şunları kaydetti:

"Seçtiğimiz okullar merkeze yakın bölgelerde. Kurs süresince öğrencilere, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli alanlarda eğitim verilecek. Ayrıca ödüllü yarışmalar yapılacak. Yaz okulumuz 30 Haziran'da başlayacak. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin bir şeyler öğrenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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