Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşmasının 2. gününde mahkeme salonu karıştı

Duruşma daha başlamadan avukatlar ve jandarma arasında gerginlik çıktı

TÜGVA Ladik Ziyaretinde Faaliyetlerini Tanıttı

TÜGVA Ladik Ziyaretinde Faaliyetlerini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Serhat Erail, Ladik ilçesinde çeşitli resmi ziyaretlerde bulunarak vakfın çalışmalarını tanıttı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Serhat Erail ile beraberindekiler Ladik ilçesini ziyaret etti.

Erail, Teşkilat Başkanı Miraç Çölgezer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta'yı ardından Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Ladik Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Gürkan Özel'in ardından bir dizi ziyarette bulunan Erail ve beraberindekiler TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde, çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
img

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
img

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
img

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.