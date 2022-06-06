TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği, çocuklara ücretsiz yaz okulu programı düzenleyecek.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği, çocuklara ücretsiz yaz okulu programı düzenleyecek.

İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu programının 20 Haziran-10 Ağustos arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Programın ücretsiz olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortaokullu öğrencilerin heyecanla beklediği yaz okulu programımıza 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerimiz başvuru yapabilecek. Yaz okulumuzda Kuran-ı Kerim, siyer, değerler eğitimi ve ilmihal, spor, yüzme kursu, pikniğin de yer aldığı 6 haftalık bir eğitim programı olacak. Tüm kardeşlerimizi yaz okulumuza bekliyoruz."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title