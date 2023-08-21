TÜGVA Kilis Temsilciliği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, " Allah'ın izniyle şu andaki gençler gerçekten bomba gibi geliyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ve ihya edecekler." dedi.

7 Aralık Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Konferans Salonunda düzenlenen TÜGVA Kilis İl Temsilciği 4. Olağan Genel Kurulu'na katılan Beşinci, TÜGVA'nın 81 il, 571 ilçede faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük gençlik hareketine dönüştüğünü söyledi.

Bu çalışmaları dünya için değil aynı zamanda ahiret içinde yaptıklarını dile getiren Beşinci, vakıf olarak toplumun her kesimine uygun projeler ürettiklerini belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın davası, aşkı, sevdası olanların merkezi olduğunu aktaran Beşinci, şunları kaydetti:

" Allah'ın izniyle şu andaki gençler gerçekten bomba gibi geliyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ve ihya edecekler. Biz buna inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz ve tüm bu çalışmalar yapılırken tabii ki merkezde dinimiz ve milli değerlerimiz. Buradan yola çıkarak bütün bu değerleri kuşanarak. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Burada pek yakın tarihte seçim dönemini geride bıraktık. Gördük ki yedi düvel bir araya geldi. Yaptığımız çalışmaların hepsine laf ettiler. Ne yaptılar? Togg aracına dediler ki 'yurt dışından geldi.' Gemi yaptık, 'İspanya'dan geldi.' İstanbul'da hani Karaköy'de milyonlarca ziyaretçi kabul eden, dünyada sadece üç ülkenin ürettiği savunma gemisi. Buna bile laf ettiler. Yedi düvel bir araya geldi Ayasofya'yı açan lideri hakaret yağmuruna tuttular ama Allah'ın izniyle AK Parti'miz, teşkilatlarımız, genç gönüllü yüreklerimiz işte bu oyunu gördü ve bozdu. Yedi düvele karşı çok sıkı bir duruş sergiledi."

Beşinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençliğin çok daha fazla ileri gideceğini dile getirdi.

İl Temsilciliği görevine seçilen Ahmet Cihat Aktı da Kilis'te ulaşılmayan bir genç kalmayana kadar, inanç ve gayretle çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Genel Başkan Beşinci, Aktı'ya görev belgesini takdim etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ve diğer ilgililer katıldı.