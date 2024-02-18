TÜGVA Keçiören Temsilciliği'nin 1. Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören Temsilciliği'nin 1. Genel Kurulu toplandı.

TÜGVA Keçiören İlçe Temsilcisi Mustafa Akarsu, Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, büyük bir davaları olduğunu belirterek, "Bu dava Hz. Adem'den başlayıp iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile kemale eren ve kıyamete dek sürecek olan İslam davasıdır." dedi.

Davalarının yeryüzündeki bütün davalardan izzetli olduğunu ifade eden Akarsu, "Bizler gerek görev süremiz boyunca gerekse görev süremiz sonrasında her daim bu kutlu davanın en önde gelen savunucularından olacağız." ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'a TÜGVA Ankara İl Temsilcisi İsmail Yeğin ve il yönetimi, Cumhur İttifakı'nın Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar ve MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ile STK temsilcileri katıldı.