Üye Girişi
Haberler

TÜGVA İzmir Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İzmir'de yaz okulu kapanış programı düzenlendi. Programda öğrenciler yarışmalar, sahne gösterileri ve şiir okumalarıyla yer aldı. Konuşmalarda öğrencilerin çabaları ve ailelerin fedakarlıkları vurgulandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İzmir'de yaz okulu kapanış programı yapıldı.

Buca Stadyumu'nda gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler yarışma ve sahne gösterilerinin yanı sıra şiir okudu, zeybek gösterisi sundu.

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğrencileri çaba, gayret ve fedakarlıklarından dolayı tebrik etti. Gençlerin, geleceğe donanımlı şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Elban, "Ailelerimiz, hassasiyetleri ve fedakarlıkları sayesinde çocuklarımız bu kurslara geldiler. Bu kursları bilgi ve belli donanımlarla başarıyla bitirdiler. İnşallah bu ve benzeri kursların sürekli devam etmesini, yavrularımızın da burada azami derecede faydalanarak geleceğimize çok faydalı gençler, çok faydalı insanlar yetişmesini temenni ediyorum." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Türkiye Gençlik Vakfı ailesi olarak ayağı yere sağlam basan, klas ve entelektüel gençler yetiştirmeyi istediklerini söyledi. Beşinci, bütün çalışmalara bu kapsamda hazırlandıklarını ifade ederek "Bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda yayılacak. Bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak. Bu gençlik yürüyecek." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı velilere, TÜGVA'ya güvenerek çocuklarını yaz okullarına göndermelerinden dolayı teşekkür etti.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata ise 10 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, milli ve manevi değerlerle öğrencilere hizmet ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, halk eğitim merkezi müdürlüklerindeki kursiyerlerin, yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan stantları gezdi.

Programa Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile aileler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik izmir Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması! Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu! Türkiye-Brezilya maç özeti nedir? A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda? Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında ve nereli? Ferdi Kadıoğlu'nun futbol kariyeri… Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Türkiye-Brezilya maçı bitti mi, kaç kaç? Türkiye-Brezilya voleybol maç özeti! CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya Beyza Arıcı kimdir, kaç yaşında? Beyza Arıcı boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri... MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi?
title