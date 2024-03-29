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TÜGVA İzmir Temsilciliği'nden aile iftarı etkinliği

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliği tarafından "aile iftarı" düzenlendi.

Bornova'daki Bilal Saygılı Cami Külliyesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Gençliğin en büyük umutları olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gençlerimizin hep yanında olduk. Gençlerimizle birlikte olmayı, gençlerimizin önünü açmayı, gençlerimize destek olmayı hep en önemli yaklaşım olarak algıladık. ve bu doğrultuda hareket ettik. Elbette sivil toplum kuruluşlarımız ve bunların gençlik motivasyonu apayrı ama TÜGVA'nın gençliğe yönelik olan ilgisi, yoğunluğu ve motivasyonunun yeri bambaşka. O yüzden bugüne kadar TÜGVA faaliyetleriyle ilgili olarak hep birlikte olduk." dedi.

Kasapoğlu, TÜGVA'nın seçim sürecinde İzmir'in yerel anlamda şahlanması için vazifesini yerine getireceğine inandığını kaydetti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü ve sermayesi olduğunu ifade etti.

TÜGVA İzmir'in kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Saygılı, "Emperyalist güçlerin İzmir'deki oyunlarına asla pirim vermeyeceğiz. Bir tarafım AK Parti Gençlik Kolları iken bir tarafım ise TÜGVA Gençlik Kolları'dır. Her zaman sizin yanınızdayım. Bugün Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey'i ağırladık. Orada gördüğüm manzara şu bilmenizi isterim. Ne olur gençler. Kendinizi yetiştirin. Her biriniz bir Hakan Fidan gibi bu milletin kıymetli kahramanları olun. Zaten öyle görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Saygılı, TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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