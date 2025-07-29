TÜGVA İzmir'de Yaz Okulu Kapanış Programı Düzenlendi

TÜGVA İzmir'de Yaz Okulu Kapanış Programı Düzenlendi
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Türkiye Gençlik Vakfı tarafından İzmir'de yaz okullarına katılan öğrencilere yönelik düzenlenen kapanış programında hediyeler verildi ve etkinliklerin devam edeceği duyuruldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği tarafından, vakfın yaz okullarına katılan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene katılan öğrenciler, cami bahçesinde kurulan oyun parkında eğlendi.

Daha sonra camide gerçekleştirilen programda öğrencilere çeşitli hediyeler ve mezuniyet belgesi verildi.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, programda yaptığı konuşmada öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere teşekkür eden Aslanata, etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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