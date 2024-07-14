TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Şehit Ailelerine Mektup Yazdı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Yaz Okulu öğrencileri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanların ailelerine mektup yazdı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, bu mektupların bir kısmı, şehit ailelerinin de katıldığı kahvaltı programında kendilerine verildi.

Öğrencilerden mektuplarını alan şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.

Hafsa Nur Bayrak, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili şehitlerimiz ben Hafsa Nur, 10 yaşındayım. Öğretmenlerimiz bize bugün 15 Temmuz'da yaşanan darbeyi anlattı. Sizler bizlerin hayatını kurtarmak için şehit olmuşsunuz. Ben o zaman 2 yaşındaydım. Ben o günü hatırlamıyorum ama artık biliyorum siz bizi tanımıyordunuz ama o gün bizim için mücadele ettiniz. Biz ise sizi artık tanıyoruz. Ben o zamanı hatırlamayacak kadar küçük olabilirim ama unutturmayacak kadar davam büyük."

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen de öğrencilerin yazdığı mektupların önemine işaret ederek, "15 Temmuz'da milletin yazdığı destan, bir kez daha aynı acıları yaşamamak için nesilden nesle aktarılması açısından çok kıymetli." dedi.