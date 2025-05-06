Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, genel kurulda yaptığı konuşmada, her zaman gençlere sahip çıkmak için çalıştıklarını belirterek, gençlerin potansiyellerini doğru şekilde kullanabilmeleri için eğitimden, kültüre, spordan sanata kadar destek olmayı amaç edindiklerini söyledi.

Gençlerin iyi eğitim almaları kadar, kültürü, ahlakı, irfanı yüksek bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini vurgulayan Alkan, "İnsanlığın bugün yaşadığı krizlerden ancak ve ancak bu anlayışta yetiştirilecek sizlerle kurtulacağına inanıyoruz. Bu noktada TÜGVA gençliğimiz ve geleceğimiz için çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş adaletli, ahlaklı insanlar, nesiller yetiştirmek adına fedakarca faaliyet gösteriyor." dedi.

"Bu dava sadece siyasi parti olarak sahiplenmiş olduğumuz bir dava değil"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TÜGVA genel kurulunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çok önemli bir davanın mensupları olduklarını dile getiren Özdemir, "Bu dava sadece siyasi parti olarak sahiplenmiş olduğumuz bir dava değil. Bunu bugün burada çok net şekilde gördük. Bu dava sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla hep birlikte omuzlamamız gereken bir dava. Burada sivil toplum ayağında TÜGVA'mızın genç kardeşlerimizin bu davaya nasıl sahip çıktığını, bu dava için nasıl gelecek heyecanı biriktirdiğini bir kez daha gördüm." ifadesini kullandı.

TÜGVA Yüksek İstişare Heyeti Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yeryüzünde insanlığın karanlığa doğru gittiği dönemde onu düzeltecek gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu toprakların ve medeniyetin çocukları olarak nitelediği TÜGVA gençliğine büyük iş düştüğünü ifade etti.

İstanbul'un, vakfın ve gençliğin çok kıymetli olduğuna işaret eden Göksu, "Taşıdığınız bayrak bir bez parçasından ibaret değil. Yakamıza taktığınız rozet bir metal parçasından ibaret değil. Bir medeniyetin sembolüdür. Bir ruhun aşkıdır. Bir direnişin sembolüdür. Yolunuz ve aklınız açık olsun." diye konuştu.

"Cinsiyetsizleştirmeye, milliyetsizleştirmeye, dinsizleştirmeye karşı bu gençliği kolluyoruz"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın 81 ilde teşkilatlanarak yaklaşık 400 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden birisi haline dönüştüğünü belirterek, tüm mensuplarına teşekkür etti.

Gençlerin kalbine dokunacaklarını dile getiren Beşinci, şunları aktardı:

"Bizler istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin. Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Sevgisizliğe, ahlaksızlığa, vurdumduymazlığa, saygısızlığa geçit vermiyoruz. Cinsiyetsizleştirmeye, milliyetsizleştirmeye, dinsizleştirmeye karşı bu gençliği kolluyoruz. Yine iddia ediyoruz bu gençlik yazacak. Hakikati tüm dünya duyacak. Bu gençlik oluşacak. Gök kubbede boş bir sada yayılacak ve bu gençlik yürüyecek. Bir sabah kardan aydınlık gelecek diyoruz."

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen ise iki yıl önce göreve geldiğinde 39 ilçede sokak sokak gezerek teşkilatlandıklarını belirterek, aldıkları emaneti kendilerinden sonrakilere daha büyük ve yetenekli bir vakıf olarak bırakmak için gayret ettiklerini söyledi.

Çiçen, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğunu ifade ederek, "Göreve geldiğimizde 20 bin kişiyle yaptığımız yaz okullarını artık 50 bin kişiyle yapıyoruz. Bu sene inşallah 100 bin kişiyle yaz okulu yapacak ve İstanbul'da en büyük yaz okulu yapan gençlik hareketi olacağız." dedi.

Genel kurul sonunda Beytullah Çiçen yeniden il temsilciliğine getirilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri de tanıtıldı.

Vakıf çalışmalarına katkıda bulunanlara plaket verilen genel kurul, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Genel kurula, çeşitli kamu ve STK temsilcileri, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.