TÜGVA, Iğdır kongresini gerçekleştirdi

IĞDIR - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Iğdır İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresini yaptı, TÜGVA Iğdır İl Temsilciliğine Cemalettin Cantepe yeniden seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Iğdır İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresini yapmak için Iğdır'a geldi. Iğdır Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen TÜGVA Iğdır İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci vakıfların kurulduğu 10 yıllık süre içinde büyük işler yaptığını belirterek; ", "Şu anda 81 il 571 ilçe çalışmasıyla Türkiye'nin en güçlü ve en büyük gençlik hareketlerinden biri olduk. Biz kültür-sanat faaliyetlerinden sportif aktivitelere kadar, birçok hususa temas ediyoruz. Ülkenin gençlerini üstlenmiş, onların sorumluluğunu almış ve onlara faydalı olmak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Iğdır İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresinde, TÜGVA Iğdır İl Temsilciliğine Cemalettin Cantepe yeniden seçildi.

Programa, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar katıldı.