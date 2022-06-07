TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu - Haberler

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TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu

AA - Halil Fidan - Güncel
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TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İcathanelerinde 36 hafta boyunca robotik kodlama eğitimi alan 120 kursiyer sertifika aldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İcathanelerinde 36 hafta boyunca robotik kodlama eğitimi alan 120 kursiyer sertifika aldı.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 40 merkezi bulunan TÜGVA İcathanelerinde, robotik kodlama ve endüstriyel tasarım alanında eğitim verildiğini belirterek, bu anlamda gençlere hayallerine giden yolda özgürce çalışabilecekleri bir ortam sunulduğunu aktardı.

Manisa, Denizli, Hatay ve Eskişehir olmak üzere bu yıl 11 ilde daha kurulan İcathanelerde aktif olarak 1500 öğrenciye eğiüim verildiğini bildiren Öndeş, merkezlerden bugüne kadar 1800'e yakın öğrencinin mezun olduğunu aktardı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 120 öğrencinin TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye finalinde sertifikalarını aldığı belirtildi.

AA / Halil Fidan - Güncel

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