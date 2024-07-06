TÜGVA İcathane Festivali'nde Gençlerin Projeleri Yarıştı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) 39 ildeki 50 icathane atölyesinden gelen ve tamamı ortaokul ile lise öğrencilerinden oluşan 17 takımın, yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka alanlarında ürettikleri projeler yarıştı.

Vakfın Eyüp'teki genel merkezinde düzenlenen "İcathane Festivali"nde konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalde yapılan iki elemeyle 209 takım arasından 17'sinin projelerini İstanbul'da sergileme imkanı elde ettiğini söyledi.

Emecen, öğrencilerin projelerinin akademisyenler ve alanında uzman mühendislerden oluşan jüri tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Biyomedikalden çevreye, geri dönüştürülebilir giyimden hava, kara ve denizcilik sistemlerine kadar çeşitli projelerin yarıştığını anlatan Emecen, "Öğrencilerimiz ortaokul ve lise düzeyinde projeler yaptı ama hayalleri gerçekten çok büyük. Bizim için çok değerli. Zaten zihnin en berrak olduğu zamanlardan dünyaya doğar çözümler. Biz buna inanıyoruz, bu projeler bizim gözümüzün nuru." diye konuştu.

Gelecek yıllarda bu yarışmaları lisans ve yüksek lisans düzeyine de taşıyacaklarını vurgulayan Emecen, sonrasında bu projelerin dünyada bir marka olarak ses getirecek işler olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise festivale katılan takımların projelerini geliştirip girişimciler olarak Türkiye'de yerlerini alacaklarını söyledi.

İbrahimcioğlu, "Daha fazla girişimci, daha fazla fikir kendi işini kursun, işlerini büyütsün ve istihdam yaratsın istiyoruz. Ayrıca Türkiye'nin ithal ettiği ürünleri azaltmayı hedefliyoruz. Ülkemizi yüksek teknolojide, ihracatta en üst ligde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir de üreten, teknoloji geliştiren, milletler yarışında öne çıkmaya gayret eden bir gençlik oluşturulmasında "icathane"lerin büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Gençlerle birlikte olmak bizim için önemli bir vazife. Sizlerin arasından çağ açıp çağ kapatacak teknolojiler üreten gençler çıkacağına canıgönülden inanıyorum." dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise bugün sergilenen çalışmaları gördükçe duygulandıklarını ifade ederek, "Milletimizin geleceğinden ve gençliğinden umutluyum. Türkiye'yi bizden daha iyi yerlere getireceksiniz. Türkiye güçlü bir ülke olmak zorunda ve bu yönde ilerliyor. Bu konuda sizlerin çabaları hepimize ümit veriyor ve inancımızı pekiştiriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Çevre ve Enerji Teknolojileri", "Serbest Teknolojiler", "İnsanlık Yararına Teknolojiler", "Akıllı Ev Sistemleri" ve "Konsept İHA" kategorilerinde jüri tarafından ödüle değer görülen projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.