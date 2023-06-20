TÜGVA, Hatay'da depremzedelere yardımlarına devam ediyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik yardımlarına devam ediyor. Merkez Antakya ilçesindeki koordinasyon merkezinin yanı sıra kentin tüm ilçelerinde ofisler kuran vakıf, her gün 1500 kişiye su, erzak ve hijyen malzemelerinden oluşan insani yardımları ulaştırıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik yardımlarına devam ediyor.

Merkez Antakya ilçesindeki koordinasyon merkezinin yanı sıra kentin tüm ilçelerinde ofisler kuran vakıf, her gün 1500 kişiye su, erzak ve hijyen malzemelerinden oluşan insani yardımları ulaştırıyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, AA muhabirine, hayırseverlerden gelen yardımları depremzedelere ulaştırdıklarını söyledi.

Kentte 7 mobil araçla yardımları dağıttıklarını anlatan Sağanak, "Depremin ilk anından itibaren 15 ilçemizde ciddi yardımlar gerçekleştirdik. 15 ilçemizde günlük 1000-1500 insanımıza ulaşıyoruz. Özellikle havaların ısınmasıyla insanların su ve hijyen malzemelerine talepleri arttı. Biz de hayırseverlerimize bu durumu ileterek ihtiyaca karşılık verecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sağanak, ulaşımın daha zor olduğu noktalara odaklandıklarını ve yardım dağıtımında çadırlarda yaşayan depremzedelere öncelik verdiklerini kaydetti.