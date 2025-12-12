TÜGVA Hakkari İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Sümbül Mahallesi'ndeki Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurula katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sinevizyon gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, paylaşmanın, başkalarının hayatına dokunmanın, dertleriyle hemhal olmanın önemine değindi.

Eski yönetime emeklerinden dolayı teşekkür eden, yeni seçilen başkan ve yönetimine başarı dileyen Çelik, "Hem devletimizin hem de sivil toplum kuruluşlarımızın imkanlarıyla kentimizin yarınlarının çok daha iyi olacağına ve bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de vakıf olarak ülkenin dört bir yanında faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

81 il ve 605 ilçede gönüllülerle faaliyetler yaptıklarını kaydeden Beşinci, şöyle konuştu:

"TÜGVA ailesi olarak istiyoruz ki ayakları yere sağlam basan, klas duruşlu entelektüel gençler yetişsin. Bütün planımızı, programımızı, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin gönüllerine girmek, kalplerine dokunmak istiyoruz. Adaletsizliğe, vurdumduymazlığa, sevgisizliğe, saygısızlığa hep beraber başkaldırıyoruz. Kudüs'ü, Gazze'yi unutmuyoruz. Dünya coğrafyasında masum, mazlum olan tüm halkların sesi olmak için sesimizi her daim yükseltiyoruz."

Genel kurulda TÜGVA İl Temsilcisi seçilen Ayhan Demir, bugün gençliğin ahlak, ilim, irfan ve değerler üzerine inşa ettiği güçlü yürüyüşe yeni bir sayfa daha eklediklerini ifade etti.

TÜGVA'nın, gençlerin milli ve manevi değerlerle donanmış, üreten, düşünen, sorumluluk alan bir nesil olmasına öncülük etmeyi amaçlayan büyük bir aile olduğunu dile getiren Demir, "Bizler bu büyük ailenin kentteki temsilcileri olarak gençlerimize geleceğini şekillendirecek çalışmalara omuz vermekten onur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de eğitim programlarımızı artıracak, gençlerimize spor, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında yeni imkanlar sunacak, manevi değerlerimizi yaşatarak güçlü bir gençlik inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'in de konuşma yaptığı genel kurula Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler katıldı.