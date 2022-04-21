TÜGVA GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜGVA GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİOSMANPAŞA'daki patlamayla ilgili açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Biz bu olayı son zamanlarda Türkiye Gençlik Vakfımızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

GAZİOSMANPAŞA'daki patlamayla ilgili açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Biz bu olayı son zamanlarda Türkiye Gençlik Vakfımızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa'da bugün saat 06.00 sıralarında, ilk iki katında TÜGVA Gaziosmanpaşa şubesi bulunan 5 katlı binanın yan tarafına konulan patlayıcının patlamasıyla hasar meydana geldi. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile İl Başkanı Emrullah Şanlan olay yerine gelerek açıklama yaptı. Enes Eminoğlu, "Can kaybı ve yaralanma yok. Biz bu olayı son zamanlarda Türkiye Gençlik Vakfımızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu bombalı saldırıyı kınıyoruz. Bu gibi olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Emniyet güçlerimiz, eğitim faaliyetleri yürüten vakfımıza yapılan bu olayı takip ediyor. Emniyet güçlerimizle birlikte bu konunun takipçisi olacağız. Bu saldırı sadece vakfımıza yapılmış bir saldırı değildir, isminde Türkiye yazan tüm kurumlara yapılmış bir saldırıdır. Bu gibi saldırılar bizim çalışmalarımızı, heyecanımızı, aşkımızı ve motivasyonumuzu kesinlikle bir adım bile geri götürmeyecektir. Biz aynı şekilde çalışmaya, gençlere ulaşma noktasında il il, ilçe ilçe çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Eminoğlu konuşmasının devamında, "Olayın detayını emniyet güçlerimiz araştırıyorlar. Ses bombası olduğu şu anda ilk tespit edilen durum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title