TÜGVA GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

GAZİOSMANPAŞA'daki patlamayla ilgili açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Biz bu olayı son zamanlarda Türkiye Gençlik Vakfımızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa'da bugün saat 06.00 sıralarında, ilk iki katında TÜGVA Gaziosmanpaşa şubesi bulunan 5 katlı binanın yan tarafına konulan patlayıcının patlamasıyla hasar meydana geldi. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile İl Başkanı Emrullah Şanlan olay yerine gelerek açıklama yaptı. Enes Eminoğlu, "Can kaybı ve yaralanma yok. Biz bu olayı son zamanlarda Türkiye Gençlik Vakfımızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu bombalı saldırıyı kınıyoruz. Bu gibi olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Emniyet güçlerimiz, eğitim faaliyetleri yürüten vakfımıza yapılan bu olayı takip ediyor. Emniyet güçlerimizle birlikte bu konunun takipçisi olacağız. Bu saldırı sadece vakfımıza yapılmış bir saldırı değildir, isminde Türkiye yazan tüm kurumlara yapılmış bir saldırıdır. Bu gibi saldırılar bizim çalışmalarımızı, heyecanımızı, aşkımızı ve motivasyonumuzu kesinlikle bir adım bile geri götürmeyecektir. Biz aynı şekilde çalışmaya, gençlere ulaşma noktasında il il, ilçe ilçe çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Eminoğlu konuşmasının devamında, "Olayın detayını emniyet güçlerimiz araştırıyorlar. Ses bombası olduğu şu anda ilk tespit edilen durum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel