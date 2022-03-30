TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Hatay 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

HATAY (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, " Türkiye'nin dört bir tarafındaki kardeşlerimizin gayretleri ve azimleri, heyecanları ve aşklarıyla onlarca, binlerce, yüz binlerce gencimize dokunmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

???????Eminoğlu, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜGVA Hatay 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Vakıf olarak 8 yılda 81 il, 571 ilçede önemli projelere imza attıklarını aktaran Eminoğlu, şunları söyledi:

" Türkiye'nin dört bir tarafındaki kardeşlerimizin gayretleri ve azimleri, heyecanları ve aşklarıyla onlarca, binlerce, yüz binlerce gencimize dokunmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye'nin kaderi değiştiyse son 20 yılda başta milli teknoloji hamlesi olmak üzere birçok alanda eğer Türkiye konuşuluyorsa bugün Rusya-Ukrayna savaşında bile Türkiye bir uluslararası diplomasi trafiği yönetiyorsa bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir iddiadır, iradedir, azimdir ve gayrettir."

Eminoğlu, başkanlığa seçilen Mehmet Emin Sağanak ve yönetimini tebrik etti.

Sağanak, verilen görevi layıkıyla yerine getireceğini belirtti.