TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'den Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, makamda gerçekleşen ziyarette Beşinci ile bir süre görüştü.

Beşinci, TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında Hacıbektaşoğlu'na bilgi verdi.