Üye Girişi
Haberler

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'den Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Güncel Haberler

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, makamda gerçekleşen ziyarette Beşinci ile bir süre görüştü.

Beşinci, TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında Hacıbektaşoğlu'na bilgi verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title