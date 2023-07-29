TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği Muharrem Ayı'nda aşure dağıttı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği, Muharrem Ayı dolayısıyla Eskişehir Ulus Meydanı'nda aşure dağıttı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, Muharrem Ayı dolayısıyla birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmek adına vatandaşlara aşure ikram etiklerini belirtti. Anıl, "Ülkemizin ve Tüm İslam aleminin Muharrem Ayı'nı tebrik ediyorum. Muharrem Ayı'nın insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu gelenek asırlardır devam ediyor. Biz de bu geleneği sürdürmek için Eskişehir Ulus Meydanı'nda aşure dağıtımı yaptık. Herkesin aşure günü mübarek olsun. Aşure demek; sevgi, saygı, birliktelik ve kardeşlik demektir. Aşurenin içinde çok sayıda çeşitli yiyecek var. Çeşitlilik içerisindeki vatandaşlarımızın birbirlerini sevmesi ve beraber olması güzel bir şeydir. Dolayısıyla çeşitliliğimiz, bizim güzelliğimizdir, diyoruz. Aşure gününün; ülkemiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Son zamanlarda; her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak; ülkemizi içeriden ve dışarıdan bölmek isteyen şer odaklarına fırsat vermesin" dedi. - ESKİŞEHİR