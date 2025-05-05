TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği üniversite öğrencileri için Keban'da gezi düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elazığ İl Temsilciliği tarafından yurtta kalan üniversite öğrencileri için Keban ilçesinde gezi programı düzenledi.

Fırat Üniversitesinde okuyan ve Şehit Polis Fethi Sekin Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, gezi için Keban ilçesine getirildi.

Öğrencilere ilçedeki tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Fırat Nehri ve Köprüsü, Çırçır Şelalesi ile Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali gezdirildi.

Santralde, yetkililer tarafından öğrencilere barajın işleyişi ve enerji üretimi hakkında bilgi verildi.