TÜGVA Edirne İl Temsilciliği 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciği 4. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan konuşmalarda, vakfın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciği 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel, yaptığı konuşmada, vakıf olarak faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yaz mevsiminin, vakfın en yoğun dönemi olduğunu belirten Yüksel, "Şu anda doğa kamplarımız, yaz okullarımız devam ediyor. Türkiye genelinde 150 binin üzerinde öğrenciyle yaz okulu yapıyoruz. Tabi bu yaz okulu, ortaokul yaz okulu olarak artık marka haline geldi. Öğlene kadar Kur'an-ı Kerim, hadis, ilmihal, adabı muaşeret kuralları ve öğleden sonra faaliyetlerle devam eden bir süreç. Öğrenciler altı haftalarını burada geçiriyorlar ve inanılmaz arkadaşlıklar ediniyorlar." dedi.

Yüksel, yaz okulunda bu öğrenci rakamlarına 5 binlerden geldiklerini, bunun iradeyle gerçekleştiğini dile getirdi.

TÜGVA'nın, "Kitap Kurdu", "Çizimlerle 40 Hadis" ve "İcathane" projelerinin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Yüksel, Gökçetepe Doğa Kampı'nda da binlerce genci ağırlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının ve yerli otomobil TOGG'un, büyük bir irade sonucu ortaya çıktığını ifade eden Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu vizyonla Türkiye Yüzyılı olacak. Biz buna inanıyoruz ve inşallah Kudüs yılı olacak. Bu yüzyılın içerisinde inşallah ben kendim görürüm diyorum. Göremezsek de inşallah bu sene dokunduğumuz ortaokul öğrencilerimiz Kudüs'ün özgürlüğünü görecekler. Buna inancımız tamdır. Bu çalışmaların arka planında görev alan tüm kardeşlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, yapmış oldukları çalışmaları kabul etsin."

İl Temsilciliği görevine bir dönem daha devam edecek Recep Peçe ise TÜGVA'yı sıradan bir sivil toplum kuruluşundan öteye taşımak ve tarihe iz bırakmak için çabalamaya devam edeceklerini belirtti.

Cihannuma Derneği Edirne Şube Başkanı Ataman Alkan ve AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz da konuşmalarında, Peçe'ye görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Yüksel, Peçe'ye görev belgesini takdim etti.

Genel kurula, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vakıf üyeleri katıldı.