TÜGVA Destek Platformu Ege'deki Orman Yangınlarına Müdahale Ediyor

Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) bağlı olarak faaliyet gösteren TÜGVA Destek Platformu, orman yangınlarının sürdüğü Ege Bölgesi'nde yardım ve söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre TÜGVA Destek Platformu, Ege Bölgesi'nde son günlerde etkisini artırarak devam eden orman yangınlarının ardından harekete geçti.

İzmir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere yangından etkilenen birçok ormanlık alan ve yerleşim biriminde sahaya inen platform, yangının ilk anlarından itibaren gönüllü ekipleriyle bölgede aktif görev almaya devam ediyor.

Platform, birçok farklı bölgede devam eden orman yangınlarıyla mücadele eden orman işçileri, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü ekiplerin yanı sıra yerleşim yerlerinden tahliye edilen vatandaşlar için ikram imkanları kapsamında su, çorba, yemek ve çeşitli yiyecekler dağıtıyor.

Platform gönüllüleri, yangın söndürme çalışmalarına da aktif katılım sağlıyor.

Öte yandan, bölgede yer alamayan TÜGVA Destek Platformu gönüllüleri ise yangının medyada ve kamuoyunda görünür kılınmasına destek olmak amacıyla sosyal medyada yürütülen farkındalık kampanyalarına geniş katılım sağladı.

Aralarında içerik üreticileri, gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu birçok isim, hem bölgedeki gelişmeleri aktardı hem de yardım seferberliğine destek çağrısında bulundu.