TÜGVA Davası'nda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı'ndan (Tügva) hukuka aykırı olarak verileri ele geçirilip değiştirilerek sosyal medyada yayınlandığı iddiasına ilişkin, Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanık Aydoğdu suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Firari sanık Cihan Yücel'i ise avukatı temsil etti. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

İDDİANAME

İddianamede, tutuklu şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçundan ve zincirleme şekilde "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Firari şüpheli Cihan Yücel'in ise zincirleme şekilde "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel