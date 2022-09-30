TÜGVA'dan muhteşem yaz okulu kapanışı

VAN - Türkiye Gençlik Vakfı Van Şubesi tarafından başlatılan 'yaz okulu' muhteşem bir programla sona erdi.

TÜGVA'nın 81 ilde aynı anda başlattığı 'Yaz okulu' programları sona ererken, TÜGVA Van Şubesi tarafından düzenlenen kapanış programında duygulu anlar yaşandı. Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, "Bizim bir numaralı gayemiz şehri gelecek nesiller için, çocuklar için, gençler için hazırlamaktır. Devletimizin bütün kabiliyet ve potansiyelini çocuklarımız, öğrencilerimiz için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah yüzme havuzu, spor salonu olmayan ilçemiz kalmayacak. Bunun yanında Van'ı, Türkiye'nin en zengin kitaplarının olduğu il haline getiriyoruz. Gençlerin çocukların gelişmesi, bunların bedensel ve zihinsel gelişimlerini önemsiyorum. Onların mutlulukları bizim mutluluklarımız. Onlarla ilgili her faaliyette destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu duygularla bu kursları düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Türkiye'nin 81 ilinde 120 bin öğrenci ile yaz okullarını tamamladıklarını ifade ederek, "Van'da da 2 bin öğrenci ile 6 ila 8 hafta arasında süren yaz okullarını tamamlamış olduk. İnşallah seneye 4 bin kişi ile yaz okullarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA Van İl Başkanı M. İsa Deniz'in kısa selamlama konuşması ile süren program Dursun Ali Erzincanlı tarafından okunan şiirlerle sona erdi.