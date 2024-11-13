TÜGVA'dan Kan Bağışı Programı: 'Bir Kan, Üç Can Demektir'

Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) "Bir Kan, Üç Can Demektir" mesajıyla kan bağışı programı düzenlendi.

Eyüpsultan'daki vakfın bahçesinde, Türk Kızılay'ın araçlarında vatandaşlar gün boyu kan bağışında bulunabiliyor.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kış aylarında bağışların azaldığını ve Kızılay'ın kan stoklarının düştüğünü belirtti.

Kan ihtiyacına yönelik farkındalığı arttırmak istediklerini dile getiren Beşinci, "İnsanlar zora düştüğü zaman kanın önemini daha iyi anlıyorlar. Bunu normal zamanda ne kadar güçlü tutarsak, zor zamanda o kadar güçlü bir şekilde destek alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Beşinci, "Bizler istiyoruz ki Kızılay'ın bu anlamlı programına bütün gençlerimiz katılsın. Kan bağışlarımızı yükseltelim, stoklarımızı arttıralım." diye konuştu.

Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan da kış aylarında hastalık ve ilaç kullanımının arması nedeniyle kan bağışlarında ciddi düşüş yaşandığını vurguladı.

Türkiye'de her yıl 3 milyon ünite kan ihtiyacı yaşandığını, bunun 2,5 milyondan fazlasını bağışçıların destekleriyle Türk Kızılay'ın karşılamaya gayret ettiğini söyleyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"İstanbul en kritik öneme sahip olan illerimizden biri. Her gün 3 bin ünite kan ihtiyacına maruz kalıyoruz. Kritik dönemlerde kan stoklarını sağlam bir şekilde yukarıda tutabilmek adına kan bağışı çağrısı yapıyoruz. Üst düzey hassasiyet gösterip bu çağrıya katkı sağlamak isteyen kuruluşlar ve vatandaşlarımız oluyor. TÜGVA da bunlardan bir tanesi oldu."