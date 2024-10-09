TÜGVA'dan Gençlere Yönelik 'Bir Duruş Mesaj' Projesi Başlatıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliğince "Bir Duruş Mesaj" projesi hayata geçirildi.

TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Mümtaz Aydın, Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından hazırlanan projenin açılış toplantısında, geçen yıl "Bir Duruş Namaz" projesi ile Giresun'da binlerce gence ulaştıklarını söyledi.

Bu yıl da "Bir Duruş Mesaj" projesi ile "Kur'an bana ne diyor?" konusunu gençlere, halka anlatmaya gayret edeceklerini belirten Aydın, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bulancak Temsilcisi Ubeydullah Göktekin ise projeyle farkındalık oluşturmayı planladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hazırladığımız 18 çeşit stickeri şehrimizin cadde, sokak, meydan ve toplu alanlarında uygun yerlere asacağız, 'birdurus.com.tr' adıyla oluşturduğumuz web sayfamıza ise stickerlarda bulunan karekodlarla 'Okunmamış Mesajların Var' bölümünde ayetlerle karşılayacağız. Yine '24 Saatte 24 Dakika' etkinliği ile günümüzün en az 24 dakikasını Kur'an-ı Kerim'e ayırmayı teşvik edeceğiz. Bununla birlikte okul ve pansiyonlarımızda 'Kur'an bir kitaptan daha fazlası' konulu söyleşiler gerçekleştireceğiz."