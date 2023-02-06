TÜGVA'dan deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına destek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyurdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde gerçekleşen, yüreğimizi yakan afet sonrasında, tüm faaliyetlerimizi durdurarak Valilik Sosyal Destek gruplarına destek vermekteyiz. Battaniye, ısıtıcı, yorgan, mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven gibi acil ihtiyaç malzemelerini 81 ildeki temsilciliklerimize ulaştırabilirsiniz. AFAD koordinasyonu ile ihtiyaç bölgelerine ulaştırılacaktır." bilgisine yer verildi.

TÜGVA İl Temsilcilikleri ve Yurt binalarının 7/24 çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti verdiği ve kan bağışı merkezlerinde kan bağışı yaparak Kızılay'ın koordinasyonuna destek verildiği bildirilen açıklamada, "Tüm kalbimizle ve gayretimizle vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesi kullanıldı.