TÜGVA Cumayeri ilçesinde temsilcilik açılışına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde temsilcilik açılışına katıldı.

Beşinci, vakfın, Türkiye'nin dört bir yanında gençlere yönelik mekanlar ile projeler oluşturduğunu ve onları desteklediğini söyledi.

"Bizdeki her bir temsilcilik, gençliğin merkezi demektir." diyen Beşinci, temsilcilik sayısının artacağına inandıklarını ve ülkede daha geniş kitlelere dokunacaklarını kaydetti.

Beşinci, "Türkiye Gençlik Vakfı 81 il, 605 ilçede faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük gençlik hareketi." dedi.

TÜGVA olarak gençlerin derdine derman olmak istediklerini dile getiren Beşinci, ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Beşinci, sivil toplum çalışmalarının, bir toplumun en kıymetli çalışmaları olduğunu ifade etti.

İlçe temsilcilik binasının hayırlı olmasını dileyen Beşinci, "Cumayeri'nde her bir genç kardeşimize dokunacak, onların kalplerine girecek, yüreklerine dokunacak çalışmalara imza atacak bu yerin, ilçe halkımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumayeri Kaymakamı Bilal Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Yıldız, TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yel ve katılımcımlar, dua edilmesinin ardından açılış kurdelesini kesti.