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TÜGVA bombacısı böyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİOSMANPAŞA ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba koyarak eylem gerçekleştiren B.Y.'nin, dönüş sırasında giydiği kıyafetlerden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba koyarak eylem gerçekleştiren B.Y.'nin, dönüş sırasında giydiği kıyafetlerden tespit edilerek yakalandığı bildirildi. 

Geçen Perşembe günü saat: 05.55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y., dün saat 15.00 sıralarında Pendik'te gözaltına alınmıştı. B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda (5) adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklandı. B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilirken, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu belirlenen K.Ç.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa, Saldırı, Bomba, TÜGVA, Güncel, Haberler

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