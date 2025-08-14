TÜGVA Batman'da Yaz Okulu Etkinliği Düzenledi

TÜGVA Batman'da Yaz Okulu Etkinliği Düzenledi
Güncelleme:
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Batman İl Temsilciliği, cami etkinliği düzenleyerek 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getirdi. Etkinlikte salavatlar getirildi, şükür namazı kılındı ve öğrenciler hediyelerle ödüllendirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Temsilciliğince cami etkinliği düzenlendi.

TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında 50 okul, 100 eğitmen ve bin 500 öğrencinin katılımıyla Mehmet Emin Terece Camisinde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, salavatlar getirildi ve şükür namazı kılındı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler sunuldu, 2 öğrenciye çekiliş ile bisiklet hediye edildi.

TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, yaptığı açıklamada, çocuklara cami bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Onutçu, yaz okulu hocaları ve etkinliğe katılan öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
