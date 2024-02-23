TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Diyarbakır'da Kitap Kurdu Yarışması'na katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Diyarbakır'da "Kitap Kurdu Yarışması" toplantısına katıldı.

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamada, ortaokul çağındaki öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın Diyarbakır'da ki tanıtım toplantısı Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisiyle başlayan toplantıda TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, öğrencilere hediye dağıttı.

Kitap Kurdu Yarışması'na Diyarbakır'dan 7 bin 348 öğrenci kaydoldu.

Toplantıda projenin amacı ve proje sonunda yarışmacıların kazanacakları ödüller açıklandı.