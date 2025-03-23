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TÜGVA Başkanı Beşinci'den Sokağa Çıkma Çağrısına Tepki

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara destek amacıyla yapılan sokağa çıkma çağrısına sert tepki gösterdi. Beşinci, bu eylemlerin kamu mallarına zarar verdiğini ve toplumda derin bir kutuplaşma yarattığını ifade etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlere destek amacıyla "sokağa çıkma" çağrısında bulunulmasına tepki gösterdi.

Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de sokağa çağrılanların kamu mallarını yağmaladığını belirtti.

Devletin güvenlik güçlerine saldırıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Beşinci, "Yönettiğiniz diğer şehirlerde bulaştığınız şaibeler ve ördüğünüz karanlık ilişkiler ağıyla gençlerin geleceğinden, umutlarından, hayallerinden çaldınız. Çağrıda bulunduğunuz sokaklarda kamu malları yağmalanıyor. Devletimizin güvenlik güçlerine saldırılıyor. Toplumsal kutuplaşma derinleştiriliyor. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi çığırtkanlığı yapanlar polisi, yargıyı ve bağımsız medya kuruluşlarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Beşinci, sergilenen tablonun kabul edilemez olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Saraçhane önünde sergilediğiniz vandalizmi içimize sindirmek zorunda değiliz. Politik maskelerinizin ardında sakladığınız kriminal alışkanlıklarınızla çaldığınız her kuruşun ve terörle sırt sırta vererek büyüttüğünüz ihanet sarmalının hesabını hukuk önünde vereceksiniz. İçine düştüğünüz ahlaksızlık ve ihanet çukurunu kapatmak için gençlerin sırtına basarak hala kirli bir çağrıda bulunuyor, sorunlu ve çarpık zihniyetinizi sokaklara taşımakta ısrar ediyorsunuz. Çağrınıza cevabımızdır; Kirli ellerinizi gençlerin üzerinden çekeceksiniz. Kirli emellerinize gençleri alet etmeyeceksiniz. Kirli zihinlerinizle gençleri Türkiye'ye düşman edemeyeceksiniz."

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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