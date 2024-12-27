TÜGVA Başkanı Beşinci'den 1 Ocak'taki Filistin eylemine katılma çağrısı Açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme ilişkin "Yeni yıla çocuklar öldürülürken, kadınlar öldürülürken girilemez. Sabahında şehitlerimize rahmet okuyarak camilerde bir araya geliyoruz, dualar ediyoruz, sonra kortejler eşitliğinde Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz." dedi.

Beşinci, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin çok geniş kitlelere yayılması gerektiğini söyledi.

Son dönemde İsrail lehine paylaşımların artmasıyla Filistin konusunun kamuoyunda yeterince yer bulmaması nedeniyle geçen yılki eylemin tekrarlanmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Beşinci, 21. yüzyılda Gazze'de sivillerin bombalanmaya devam ettiğini ve soykırımın sürdüğünü vurguladı.

Beşinci, Gazze'ye 16 aylık süreçte 85 bin ton bomba atıldığını, yaklaşık 50 bin kişinin şehit edildiğini kaydetti.

Dünyanın gözü önünde bir milletin ve toplumun yok edildiğinin altını çizen Beşinci, "Biz bunu seyredemeyiz, buna seyirci kalamayız. O tarihin akışında nerede olduğunun önemi vardır. Biz olduğumuz yeri gösterip dünyaya güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Bunun için de Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz. İddiamız şu ki yeni yıla çocuklar öldürülürken, kadınlar öldürülürken girilemez. Sabahında şehitlerimize rahmet okuyarak camilerde bir araya geliyoruz, dualar ediyoruz, sonra kortejler eşitliğinde Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz." diye konuştu.

Beşinci, geçen yılki eyleme yoğun katılımın olduğunu dile getirerek, "Özellikle Galata Köprüsü, 100 yıl önce de yine Batılılara; İngilizlere, Fransızlara, bu zihniyete karşı başkaldırının merkezi olmuştu. Biz de yine aynı zihniyete karşı mücadele verdiğimiz için tekrar bu eylemi Galata Köprüsü'nde planlıyoruz. Aynı zamanda bizim o tarihimizin vermiş olduğu güçle, o manevi iklimle orada insanlarımızla bir araya gelmek istiyoruz. Dünyaya belki de yeni yılın ilk sabahında en güçlü mesajı orada verebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, bütün vatandaşların akrabalarını, komşularını ve kardeşlerini bu asil duruş için toplayıp 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'ne gelmelerini, Gazze Şeridi'nde topraklarını korumaya çalışan bir avuç milletin yok oluşuna seyirci kalmamak için bu eyleme destek vermelerini istedi.

"Hep beraber Filistin halkının sesi olalım"

Vatandaşların bütün farklılıklarını geride bırakarak Filistin'de yaşananlara güçlü bir ses çıkartmak için eyleme katılması gerektiğine işaret eden Beşinci, şunları kaydetti:

"Ben insanlarımıza diyorum ki öfkelerini alsınlar, aynı zamanda vicdanlarını da alsınlar, 1 Ocak sabah saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde olsunlar. Hep beraber Filistin halkının sesi olalım. Bu soykırıma güçlü bir tepki gösterelim. İs kokmuş dünyaya iz bırakarak başkaldırmış olalım. Dün Ayasofya açılamazdı, açıldı, zincirler kırıldı. Bugün Emevi (Camii) esaretten kurtuldu. Yarın da Aksa özgürlüğüne kavuşacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Vicdanı hür, fikri hür, kalbi hür, bütün vatandaşlarımız bunu çok iyi bilsinler. Mescid-i Aksa ve kadim Filistin sokakları da özgürleşecek. Buna katkı sağlamak için hep beraber 'Bir güneş doğuyor.' diyoruz. Bu mottoyla, bu moralle, bu motivasyonla orada hep beraber olmak istiyoruz."