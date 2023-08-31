Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'ndaki genel kurulda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Genel kurulda İbrahim Yeğin TÜGVA Ankara İl Başkanlığı görevini Metehan Hacımustafaoğlu'ndan devraldı.

Yeğin, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren, yani Türkiye Yüzyılı'nda ülkesini en tepeye çıkarma hedefi olan gençleri yetiştirmekle görevli olduklarını ifade etti.

TÜGVA'nın tüm gençler için kılavuz olduğunu söyleyen Yeğin, Ankara'da sayısı 1,5 milyonu geçen her bir gencin gönlüne talip olduklarını, gençleri daha donanımlı, bilinçli ve özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Vakıf ve sivil toplum çalışmaları entelektüel bir tavır, bir duruştur"

Genel kurulda hazır bulunan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de AA muhabirine, değişim dönüşümde bereket bulduklarını belirterek, gençlik hareketlerinin değişimle daha da heyecan kazandığını aktardı.

Ankara teşkilatlarındaki değişimin heyecanını yaşadıklarını söyleyen Beşinci, "Bugüne kadar emek sarf eden birçok arkadaşımız bayrağı yukarı taşıdılar. Şimdi yeni ekibimiz daha da yukarı taşımak için gençliğe hizmet yolunda inşallah koşturacaklar." ifadelerini kullandı.

Beşinci, Türkiye genelindeki tüm kongrelere gençlerin yoğun ilgisi olduğunu belirterek, yaklaşık 10 yıl önce kurulan TÜGVA'nın bugün Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olduğunu söyledi.

Gençlerin teveccühünden duyduğu mutluluğu dile getiren Beşinci, şunları kaydetti:

"İnsanı mutlu etmekten daha fazla insanı mutlu eden bir şey yok. İyi bir mühendis, doktor, işletmeci olabilirsiniz ama insanın o sosyal tarafı, manevi tarafı en kıymetli tarafı. Orası mutlu olmadığı zaman insanın hayatta herhangi bir yeri, herhangi bir karşılığı yok. Dolayısıyla vakıf ve sivil toplum çalışmaları entelektüel bir tavır, bir duruştur. Ondan dolayı üniversite gençlerimizi bu duruşa, bu tavra davet ediyoruz. Burada oldukları takdirde ülkemizin geleceğine dair bir sürü projeye imza atabilirler."

Beşinci, son yaz okullarına 164 bin öğrencinin kayıt yaptırdığına vurgu yaparak, burada Kur'an-ı Kerim ve temel din eğitimlerinin yanı sıra voleybol, futbol, minigol, yüzme, kültür ve sanat faaliyetlerini bir arada gerçekleştirdiklerini anlattı.

TÜGVA'nın üniversite öğrencilerinin de her zaman yanında olduğunu söyleyen Beşinci, tüm öğrenci yurtlarını onların hizmetine sunduklarını aktardı.

Gençlere üniversite yurtlarına başvuru için acele etmeleri çağrısında bulunan Beşinci, "Özellikle büyük şehirlerde patlama yaşıyoruz, ellerini hızlı tutsunlar." dedi.

Gençlerin sosyal ve kültürel taraflarını geliştirmek istediklerini vurgulayan Beşinci, "Onun adresi burası. TÜGVA'nın diğer vakıflardan farkı en üst yönetiminden en alt yönetimine kadar herkesin genç olması. Bir genç fikrini, düşüncesini alsın gelsin, projelendirsin, planlasın, organize etsin, yönetsin." diye konuştu.

Genel kurula AK Parti Ankara Milletvekilleri Osman Gökçek, Zeynep Yıldız, Zehranur Aydemir de katıldı.