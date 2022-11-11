TÜGVA 150 BİN GENCE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye Gençlik Vakfı'nın markalaşmış projelerinden biri olan ''Kitap Kurdu Yarışmasının" lansmanı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşti.

Ortaokullu gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Türkiye Gençlik Vakfı "Kitap Kurdu Yarışması" için bu yıl yeniden atağa geçti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın lansmanı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yazarlar, öğrencilerle buluşturuldu ve yüzlerce gence ücretsiz imzalı kitap hediye edildi.

HEDEF 150 BİN GENÇ!

Programda konuşma yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "2021 yılında 40 bini aşkın genç arkadaşımıza bu proje sayesinde ulaştık. Sınava giren ve derece yapan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hediyelerini verdik. Bu yıl da 5.'sini düzenlediğimiz Kitap Kurdu Yarışmamızda beklentimiz, 150 bin öğrenciye ulaşmaktır" dedi.

KİTAP KURTLARI ÖDÜLLERE DOYACAK

Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu yarışmaya "tugva.org" üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyacak. Sınav maratonu da tamamlandıktan sonra 1.'ye Balkan Turu (ailesinden 2 kişi ile birlikte)+ İpad Pro, 2.'ye İpad Pro, 3.'ye elektrikli scooter ve daha pek çok ödül, dereceye giren öğrencilere takdim edilecek.