TÜGŞAV'dan Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili sözleri nedeniyle CHP Genel Merkezine siyah çelenk

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla yönelik açıklaması nedeniyle parti genel merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

CHP Genel Merkezi önünde toplanan vakıf üyeleri adına Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar ve İkinci Başkanı Kaan Şimşek açıklama yaptı.

Aylar, açıklamasında Kılıçdaroğlu'na "Bu topraklara, bu vatana ve bu bayrağa ait hangi değer varsa karşısında duran bir siyasi hareket ve onun genel başkanı milli olabilir mi?" diye sordu.

Aylar, şöyle devam etti:

"Kendisini yargı yerine koyan Kılıçdaroğlu'na kim ya da kimler kapalı kapılar ardında destek vermektedir? Bu haddi aşan sözlerin arkasında hangi bağlantılar bulunmaktadır? Bu aziz millet 15 Temmuz günü tanklara karşı göğüslerini siper ederken, tankların yoldan çekilip önünü açtığı Kılıçdaroğlu, yoksa iktidara geldiğinde diyet mi ödeyecektir?"

Aylar, Kılıçdaroğlu'nu kınadıklarını ifade ederek, "Bu oyunlardan vazgeçin, bu dili bertaraf edin, ay yıldızın altında bu vatan için dimdik durun." dedi.

"Ülkeye ihanet"

TÜGŞAV İkinci Başkanı Kaan Şimşek ise "devletin kadrolarına yıllar içinde sızmış olup 15 Temmuz hain darbe girişiminde suçüstü yakalanarak ihraç edilen FETÖ'cüleri sorgusuz sualsiz işlerine geri döndürmenin ülkeye ihanet olduğunu" söyleyerek, "Kılıçdaroğlu, sivil vatandaşların üstüne kurşun sıkan, TBMM'yi, Özel Harekatı, Emniyet Müdürlüğünü, Cumhurbaşkanlığını bombalayan darbeci hainleri görevlerine döndürmeyi neden arzulamaktadır?" diye sordu.

Başkanlar ve üyeler, açıklamaların ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PYD iş birlikçi CHP" sloganları eşliğinde, üzerinde vakfın isminin yazılı olduğu siyah çelengi CHP Genel Merkezi önüne bıraktı.