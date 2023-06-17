TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit trafik kazasında hayatını kaybetti
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TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit, Eskişehir'de trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazada, sürücü Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti.
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit, Eskişehir'de trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Fatih Yiğit'in kullandığı 06 FY 2646 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti.
Fatih Yiğit'in cenazesi incelemenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel